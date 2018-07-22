В Эстонии из-за технических проблем нарушена оплата банковскими карточками

Технические проблемы сделали невозможным использование банковских карточек для платежей по всей Эстонии, сообщила в воскресенье пресс-служба компании Nets Estonia, которая обслуживает карточные платежи. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Сегодня в Nets Estonia произошла неисправность, в результате чего нарушено оказание наших услуг. Nets Estonia занимается выяснением причины происшедшего. Nets Estonia извиняется за возможные неудобства", - говорится в пресс-релизе компании. Nets Estonia отмечает, что причина сбоя устанавливается, ведутся работы по ликвидации технических неполадок.

Как сообщают эстонские СМИ, в настоящий момент по всей стране невозможно расплатиться карточками в торговых центрах, на автозаправках, также невозможно снять наличные деньги в банковских автоматах.

Компания Nets Estonia была создана для технической поддержки эстонских банков в приеме и выдаче международных платежных карт, а также отечественных карт.