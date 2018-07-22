В Израиле полиция сообщила о задержании подозреваемых в торговле женщинами

Полиция задержала пятерых израильтян, подозреваемых в торговле женщинами и принуждении их к проституции, в воскресенье суд продлил на неделю срок их предварительного ареста, сообщает пресс-служба израильской полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Расследование, которое продолжалось несколько месяцев, помогло выявить преступную сеть, которая занималась набором девушек в Белоруссии и других странах СНГ для дальнейшей отправки в Израиль в качестве проституток.

Уточняется, что арестованные - репатрианты из бывшего СССР, проживающие в разных городах Израиля. Они вывозили в страну в том числе и несовершеннолетних для работы в стрип-клубах и публичных домах.

Помимо торговли людьми, члены группировки подозреваются в преступном сговоре, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и других экономических преступлениях.

Одновременно в Белоруссии местными правоохранительными органами был задержан 57-летний гражданин Израиля, также состоявший в преступной группе.

Во время расследования сотрудники полиции выяснили, что организаторы преступной сети инструктировали девушек о том, как себя вести во время проверки в аэропорту Бен-Гурион и что отвечать представителям власти, чтобы не вызвать подозрений и избежать депортации.

Полиция установила личные данные и место проживания девушек, которые были привезены в страну преступной группой. Все они отправлены в специальное убежище для жертв насилия, где будут содержаться до окончания судебного процесса.

Информация о количестве нелегально доставленных девушек не раскрывается.