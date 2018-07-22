Афинский Акрополь закрыли из-за жары

Афинский Акрополь в воскресенье и в понедельник во второй половине дня закрыт из-за жары, сообщило министерство культуры и спорта Греции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Аттике в последние дни установилась жара, температура в тени поднимается до 38 градусов, а в некоторых районах до 40. Помимо этого, в регион вместе с массой горячего воздуха пришла африканская пыль.

Из-за жары и для защиты посетителей и сотрудников, согласно действующему трудовому законодательству, археологический объект Акрополя и Дионисийского театра закрывается для публики в воскресенье, 22 июля, и в понедельник, 23 июля, в 14.00, сообщило министерство культуры.

Посетителей, которые купили электронные билеты на эти даты через интернет, просят прийти в кассы и заменить их на другие дни.

Акрополь в Афинах является самым посещаемым памятником истории в Греции. В 2017 году его посетили 2,766 миллиона человек.