Хэмилтон выиграл Гран-при Германии, Феттель вылетел с трассы

Британский гонщик Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Германии в чемпионате Формулы-1. При этом, пилот "Мерседеса" стартовал в гонке только 14-м, провалив накануне квалификацию. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, а третье досталось финскому гонщику команды "Феррари" Кими Райкконену, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Лидер общего зачета до старта гонки в Германии Себастьян Феттель из "Феррари" не удержал болид на мокрой трассе и влетел в ограждение, что не позволило ему продолжать гонку. Хэмилтон в итоге снова вышел на первое место в зачете сезона.

Также гонку из-за проблем с болидом не смогли завершить пилоты "Уильямса" Лэнс Стролл и Сергей Сироткин, а также Даниэль Риккьярдо из "Ред Булла" и Фернандо Алонсо из "Макларена".

Следующий этап Формулы-1 состоится в Венгрии на трассе "Хунгароринг". Квалификация пройдет 28 июля, а сама гонка - на день позже.

Гран-при Германии:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 67 кругов

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +4,535

3. Кими Райкконен ("Феррари") +6,732

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +7,654

5. Нико Хюлькенберг ("Рено") +26,609

6. Ромен Грожан ("Хаас") +27,871

7. Серхио Перес ("Форс-Индия") +30,556

8. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +31,750

9. Маркус Эрикссон ("Заубер") +32,362

10. Брендон Хартли ("Торо Россо") +34,197

11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +34,919

12. Карлос Сайнс-младший ("Рено") +43,069

13. Стоффель Вандорн ("Макларен") +46,617

14. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг

15. Шарль Леклер ("Заубер") +1 круг

Сошли:

Фернандо Алонсо ("Макларен")

Ланс Стролл ("Уильямс")

Себастьян Феттель ("Феррари")

Сергей Сироткин ("Уильямс")

Даниэль Риккардо ("Ред Булл")

Личный зачет

1. Льюис Хэмилтон - 188 очков

2. Себастьян Феттель - 171

3. Кими Райкконен - 131

Кубок конструкторов

1. "Мерседес" - 310 очков

2. "Феррари" - 302

3. "Ред Булл" - 211

Кстати, накануне Гран-при Германии Льюис Хэмилтон подписал еще на два года контракт с "Мерседесом".