Хэмилтон выиграл Гран-при Германии, Феттель вылетел с трассы
Британский гонщик Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Германии в чемпионате Формулы-1. При этом, пилот "Мерседеса" стартовал в гонке только 14-м, провалив накануне квалификацию. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас, а третье досталось финскому гонщику команды "Феррари" Кими Райкконену, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Лидер общего зачета до старта гонки в Германии Себастьян Феттель из "Феррари" не удержал болид на мокрой трассе и влетел в ограждение, что не позволило ему продолжать гонку. Хэмилтон в итоге снова вышел на первое место в зачете сезона.
Также гонку из-за проблем с болидом не смогли завершить пилоты "Уильямса" Лэнс Стролл и Сергей Сироткин, а также Даниэль Риккьярдо из "Ред Булла" и Фернандо Алонсо из "Макларена".
Следующий этап Формулы-1 состоится в Венгрии на трассе "Хунгароринг". Квалификация пройдет 28 июля, а сама гонка - на день позже.
Гран-при Германии:
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 67 кругов
2. Валттери Боттас ("Мерседес") +4,535
3. Кими Райкконен ("Феррари") +6,732
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +7,654
5. Нико Хюлькенберг ("Рено") +26,609
6. Ромен Грожан ("Хаас") +27,871
7. Серхио Перес ("Форс-Индия") +30,556
8. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +31,750
9. Маркус Эрикссон ("Заубер") +32,362
10. Брендон Хартли ("Торо Россо") +34,197
11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +34,919
12. Карлос Сайнс-младший ("Рено") +43,069
13. Стоффель Вандорн ("Макларен") +46,617
14. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг
15. Шарль Леклер ("Заубер") +1 круг
Сошли:
Фернандо Алонсо ("Макларен")
Ланс Стролл ("Уильямс")
Себастьян Феттель ("Феррари")
Сергей Сироткин ("Уильямс")
Даниэль Риккардо ("Ред Булл")
Личный зачет
1. Льюис Хэмилтон - 188 очков
2. Себастьян Феттель - 171
3. Кими Райкконен - 131
Кубок конструкторов
1. "Мерседес" - 310 очков
2. "Феррари" - 302
3. "Ред Булл" - 211
Кстати, накануне Гран-при Германии Льюис Хэмилтон подписал еще на два года контракт с "Мерседесом".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!