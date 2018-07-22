Будущая невестка Меган Маркл арестована за нападение

Невеста брата герцогини Сассекской Меган Маркл была арестована за нападение, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Прошлым вечером поступил вызов в связи с домашним насилием из дома Томаса Маркл и Дарлин Блаунт. Дарлин была арестована по обвинению в нападении", - рассказал источник.

Сообщается, что 37-летняя Дарлин Блаунт была арестована в Орегоне в 20 июля по обвинению в нападении.

По данным издания, за нее внесли выкуп 21 июля.