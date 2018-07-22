Израильские ВВС нанесли удар по военному объекту в Сирии
22 июля 2018 21:37 213
Израильские ВВС нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на военный источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Военный объект в Масьяфе стал целью для воздушной агрессии Израиля", - пишет агентство.
Отмечается, что в результате удара был нанесен только материальный ущерб.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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