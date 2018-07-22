Полузащитник Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии по футболу. 29-летний игрок опубликовал заявление в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился с рабочим визитом в Великобритании. В Лондоне он встретился с нападающим сборной Турции и английского "Эвертона" Дженком Тосуном, а также с Озилом, выступающим за лондонский "Арсенал", и Илкаем Гюндоганом из "Манчестер Сити". Оба игрока немецкой сборной имеют турецкое происхождение. Позднее глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выступил с критикой спортсменов по поводу встречи.

"С тяжелым сердцем после серьезных размышлений в связи с последними событиями я не буду больше играть за Германию на международном уровне, потому что я чувствую проявление расизма и неуважения, - написал Озил. - Я носил футболку сборной Германии с большой гордостью и воодушевлением, но сейчас этого нет. Было очень сложно принять это решение, потому что я всегда отдавал все моим партнерам по команде, тренерскому штабу и добрым людям в Германии. Но когда высокопоставленные чиновники в Немецком футбольном союзе обращаются со мной таким образом, не уважают мои турецкие корни и эгоистично ввергают меня в политическую пропаганду, с меня довольно".

Озил выступал за сборную Германии с 2009 года, выиграв чемпионат мира в Бразилии (2014). В составе национальной команды он провел 92 матча и забил 23 мяча.