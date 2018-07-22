Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы утвердила в воскресенье проект новой конституции страны. Как сообщило агентство Prensa Latina, документ был принят единогласно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С 13 августа по 15 ноября проект конституции будет вынесен на общественное обсуждение, в котором, по словам властей, примут участие миллионы кубинцев. Затем он вернется на доработку в парламент, после чего будет вынесен на референдум. Дата проведения всенародного голосования пока не объявлена, однако, как ожидается, оно состоится до конца нынешнего года.

Необходимость выработки новой конституции возникла в связи с тем, что со времени принятия нынешнего основного закона в 1976 году на Кубе произошли существенные социально-экономические преобразования. Подготовкой документа занималась специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро, который в апреле покинул пост главы государства, но по-прежнему является первым секретарем ЦК Компартии Кубы.

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в основной закон, можно назвать признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками и легализацию однополых браков.

Между тем один из центральных принципов - о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества - в новой конституции останется неизменным.