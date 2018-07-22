Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны
Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы утвердила в воскресенье проект новой конституции страны. Как сообщило агентство Prensa Latina, документ был принят единогласно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
С 13 августа по 15 ноября проект конституции будет вынесен на общественное обсуждение, в котором, по словам властей, примут участие миллионы кубинцев. Затем он вернется на доработку в парламент, после чего будет вынесен на референдум. Дата проведения всенародного голосования пока не объявлена, однако, как ожидается, оно состоится до конца нынешнего года.
Необходимость выработки новой конституции возникла в связи с тем, что со времени принятия нынешнего основного закона в 1976 году на Кубе произошли существенные социально-экономические преобразования. Подготовкой документа занималась специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро, который в апреле покинул пост главы государства, но по-прежнему является первым секретарем ЦК Компартии Кубы.
В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в основной закон, можно назвать признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками и легализацию однополых браков.
Между тем один из центральных принципов - о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества - в новой конституции останется неизменным.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Криптоактивы не угрожают мировым финансам, заявили на встрече G20
В России сотрудники колонии отстранены от работы из-за видео с избиением
Посол США в России отказался увольняться
ВВС Израиля атаковали арабов, запускавших горящие шары из Газы
Посол США в России отказался увольняться
Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны
Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии
В Армении признали бессилие новых властей
В России рухнул аттракцион с маленькими детьми
Израильские ВВС нанесли удар по военному объекту в Сирии
Gürcüstanda güclü yağış fəsadlar yaradıb - FOTOLAR
-
22 Июл. 03:26 10 029
-
22 Июл. 05:37 7 582
-
22 Июл. 10:55 6 560
-
22 Июл. 15:31 6 130
-
22 Июл. 06:30 4 481