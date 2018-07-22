ВВС Израиля атаковали арабов, запускавших горящие шары из Газы

ВВС Израиля атаковали в воскресенье в секторе Газа палестинских радикалов, запускавших воздушные шары с прикрепленными горящими предметами в сторону еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сегодня группа террористов запускала из северной части сектора Газа шары с прикрепленными горящими предметами в Израиль с целью поджогов, - говорится в документе. - В ответ самолет Армии обороны Израиля сделал выстрел в сторону этой группы". О пострадавших в результате удара на настоящий момент не сообщается.

Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство в случае продолжения атак на него из сектора Газа нанесет еще более мощный удар по правящему в анклаве движению ХАМАС, чем это было в пятницу, когда израильская армия поразила около 70 целей на территории приморского анклава в ответ на убийство своего солдата снайпером у границы ранее в тот же день. "В конце недели по ХАМАС был нанесен тяжелый удар, но, если будет необходимо, мы ударим по нему еще сильнее", - написал в Twitterглава израильского правительства.

Палестинские группировки, действующие в секторе Газа, при содействии ООН и Египта достигли договоренности о возобновлении перемирия с Израилем с полуночи субботы. Изначально договоренности о прекращении взаимных атак в Газе между Израилем и палестинскими группировками были достигнуты также при участии Египта 14 июля после нескольких дней обмена десятками ударов.