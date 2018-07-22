Посол США в России отказался увольняться
Посол США Джон Хантсман ответил на статью, опубликованную в The Salt Lake Tribune, автор которой призвал его уйти в отставку после саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В частности, он пригласил автора статьи посетить Москву, где тот сможет познакомиться с "сотнями коллег", которые занимаются "стабилизацией самых опасных отношений в мире" и ищут пути для разрешения конфликтов на Украине и в Сирии.
"Я провел ненаучный опрос среди моих коллег, к которым вы обращаетесь, о том, стоит ли мне уволиться. Их смех сказал мне все, что мне было нужно узнать", - заключил Хантсман.
В начале статьи редакция издания отмечает, что посол Хантсман является братом владельца и издателя The Salt Lake Tribune.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Криптоактивы не угрожают мировым финансам, заявили на встрече G20
В России сотрудники колонии отстранены от работы из-за видео с избиением
ВВС Израиля атаковали арабов, запускавших горящие шары из Газы
Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны
Посол США в России отказался увольняться
Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны
Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии
В Армении признали бессилие новых властей
В России рухнул аттракцион с маленькими детьми
Израильские ВВС нанесли удар по военному объекту в Сирии
Gürcüstanda güclü yağış fəsadlar yaradıb - FOTOLAR
-
22 Июл. 03:26 10 029
-
22 Июл. 05:37 7 582
-
22 Июл. 10:55 6 560
-
22 Июл. 15:31 6 130
-
22 Июл. 06:30 4 481