Посол США в России отказался увольняться

Посол США Джон Хантсман ответил на статью, опубликованную в The Salt Lake Tribune, автор которой призвал его уйти в отставку после саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, он пригласил автора статьи посетить Москву, где тот сможет познакомиться с "сотнями коллег", которые занимаются "стабилизацией самых опасных отношений в мире" и ищут пути для разрешения конфликтов на Украине и в Сирии.

"Я провел ненаучный опрос среди моих коллег, к которым вы обращаетесь, о том, стоит ли мне уволиться. Их смех сказал мне все, что мне было нужно узнать", - заключил Хантсман.

В начале статьи редакция издания отмечает, что посол Хантсман является братом владельца и издателя The Salt Lake Tribune.