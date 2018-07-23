Эксперты насчитали десятки миллионов рабов во всем мире

По информации, предоставленной некоммерческой организацией Walk Free, около 40,3 млн человек во всем мире подвергаются рабству в различных формах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По результатам исследования, которое проводилось на основании данных официальной статистики 167 стран, некоммерческих организаций и опросов более 71 тысячи человек, специалисты выяснили, что 71% людей, находящихся в рабстве, составляют женщины и девочки. Наиболее распространено рабство оказалось в КНДР, где из 25 млн человек 2,64 млн принуждает к труду государство. Следом за КНДР идут Эритрея (93 раба на 1000 человек) и Бурунди (39,95 рабов на 1000 человек". Также в список стран с высочайшим уровнем рабства вошли Афганистан, Мавритания, Южный Судан, Пакистан, Камбоджа и Иран.

Отмечается, что 24,9 млн людей, подверженных рабству, вынуждены заниматься подневольным трудом, 15,4 млн заключили брак под принуждением. С 2013 года 89 млн человек подвергались рабству в разных формах на протяжении от нескольких дней до нескольких лет.