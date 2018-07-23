Феттель извинился перед командой за аварию на Гран-при Германии

23 июля 2018 00:02

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель извинился перед своей командой за ошибку, из-за которой он попал в аварию в гонке Гран-при Германии "Формулы-1", и которая с большой вероятностью стоила ему победы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Феттель в воскресенье, будучи лидером, на 52-м круге гонки в одном из поворотов не справился с управлением на влажном асфальте, вылетел за пределы трассы и не смог продолжить гонку. Немец лишился первого места в зачете пилотов, а "Феррари" - лидерства в Кубке конструкторов.

"Ситуация разочаровывает, все было хорошо до того момента. Нам не нужен был дождь. Я хочу извиниться перед командой, они все делали правильно, все было в моих руках. Маленькая ошибка - большое разочарование", - сказал Феттель, которого цитирует официальный сайт "Формулы-1".

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