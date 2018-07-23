В США мультимедийный канал на фарси начинает вещание на Иран

США запускают вещание круглосуточного телеканала на фарси для иранской аудитории, сообщил госсекретарь Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас наш Управляющий совет вещателей предпринимает новые шаги, чтобы помочь народу Ирана обойти интернет-цензуру. Совет запускает новый круглосуточный телеканал на фарси. Это будет не только телевидение, но и формат радио, "цифры", социальных медиа", - заявил Помпео, выступая в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии.

По его словам, таким образом обычные иранцы как в Иране, так и по всему миру смогут знать, что "Америка вместе с ними".

Речь Помпео, в которой он подверг жесткой критике внутреннюю и внешнюю политику Ирана, была приурочена к грядущей 40-й годовщине исламской революции в этой стране.

"На протяжении 40 лет иранцы слышали от своих лидеров, что США это "великий сатана". Мы не верим в то, что они (иранцы - ред.) все еще хотят слушать фейковые новости", - добавил госсекретарь.

Управляющий совет вещателей (BBG) - подконтрольная госдепартаменту США организация, которая управляет целым рядом СМИ, включая "Голос Америки", радио "Свобода" и другими.

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводит жесткий курс в отношении Ирана. Официально в Вашингтоне заявляют, что не намерены добиваться "смены режима" в Иране, но рассчитывают, что власти страны и народ Ирана сделают "правильный выбор", "поменяют курс" и в таком случае США смогут начать переговоры с республикой.

Также США выступали в поддержку протестующих в Иране в 2018 году.