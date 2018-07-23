В Мексике нашли пять сожженных тел

23 июля 2018 07:22

Пять сожженных тел были найдены в воскресенье на дороге в муниципалитете Хилотсинго мексиканского штата Мехико, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает местная полиция, убитые находились внутри сожженного автомобиля с номерами штата Идальго.

На место обнаружения тел прибыли сотрудники прокуратуры, которые открыли уголовное дело в связи с убийством людей, уточняется в сообщении.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Только за время предвыборной кампании были убиты более 520 политиков и государственных служащих. Победитель недавних президентских выборов Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью с силового на социальный, пытаясь разрешить проблемы, которые вызывают насилие.

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