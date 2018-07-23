Помпео сравнил правительство Ирана с мафией

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье вечером выступил в Фонде Рональда Рейгана в Калифорнии с речью, в которой подверг жесткой критике внутреннюю и внешнюю политику Ирана, обвинив руководство страны в коррупции и нарушении прав человека, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ираном руководит то, что больше напоминает мафию, чем обычное правительство ... США не боятся противостоять иранскому режиму на самом высшем уровне", - сказал Помпео, чье выступление транслировал госдепартамент США.

В качестве доказательств он привел некие данные о том, какими компаниями и состоянием обладают руководители Ирана. Причем он особо отметил, что успех этих компаний стал возможен именно благодаря коррупции, которую поддерживают власти страны.

"Их деятельность привела к тому, что простые иранцы не могут найти работу", - заявил госсекретарь.

Кроме того, Помпео обрушился с традиционными обвинениями в адрес "иранского режима" в поддержке терроризма и насилия по всему региону, а также в многочисленных нарушениях прав человека в стране, включая права религиозных меньшинств, таких как сунниты, христиане, зороастрийцы и другие.

Речь Помпео была приурочена к грядущей 40-й годовщине исламской революции в Иране и была адресована "голосам народа Ирана". Во время выступления госсекретаря на его странице в Twitter появилась запись на фарси с переводом на английский: "США слышат вас. США поддерживают вас. США с вами".

Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводит жесткий курс в отношении Ирана. Так, ранее США вышли из "ядерного соглашения" с Ираном несмотря на то, что европейские участники этого соглашения, а также Россия и Китай были против такого шага и остались в числе участников сделки.

Кроме того, США регулярно вводят санкции против властей Ирана и компаний страны.

Официально в Вашингтоне заявляют, что не намерены добиваться "смены режима" в Иране, но рассчитывают, что власти страны и народ Ирана сделают "правильный выбор". Также США выступали в поддержку протестующих в Иране в 2018 году.