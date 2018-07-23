В России украдены сведения о гиперзвуковой ракете

Утром 20 июля ФСБ России начала обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш - головная научная организация "Роскосмоса") в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона в Москве, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По данным источника РБК, близкого к "Роскосмосу" (владелец ОРКК), обыски проводятся в рамках расследования возможной утечки данных о гиперзвуковом оружии.



Как пишет "Коммерсантъ", обыски проводят в рамках уголовного дела по ст. 275 УК РФ (госизмена). По данным газеты, данные с грифом "совершенно секретно" передавались западным спецслужбам, утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, "с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт".



Как рассказал РБК источник в правоохранительных органах, в июле в "Роскосмосе" прошла проверка ФСБ по факту разглашения сведений, которые составляют гостайну.



В мае телеканал CNBC сообщил об испытаниях первой российской гиперзвуковой ракеты "Авангард", указав детали, такие как, например, провал испытания в октябре 2017 года, срок готовности ракетного комплекса, а также данные об установке планирующих боевых блоков "Авангарда" на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н (по классификации НАТО - SS-19).



Впервые о ракете 1 марта 2018 года рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.



