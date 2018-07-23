В США произошла стрельба в мормонской церкви

23 июля 2018 07:50

В результате стрельбы в мормонской церкви в городе Фэллон, штат Невада, погиб один человек и еще один пострадал, сообщает телеканал Fox News,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным городской полиции, 48-летний местный житель пришел в церковь, где в это время собрались около 50 человек и открыл огонь. Сделав несколько выстрелов, он покинул здание и пошел домой.

Позднее мужчина согласился сдаться полиции после звонка правоохранителей. Отмечается, что мотивы его поступка пока не известны.

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