В США произошла стрельба в мормонской церкви
23 июля 2018 07:50 221
В результате стрельбы в мормонской церкви в городе Фэллон, штат Невада, погиб один человек и еще один пострадал, сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным городской полиции, 48-летний местный житель пришел в церковь, где в это время собрались около 50 человек и открыл огонь. Сделав несколько выстрелов, он покинул здание и пошел домой.
Позднее мужчина согласился сдаться полиции после звонка правоохранителей. Отмечается, что мотивы его поступка пока не известны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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