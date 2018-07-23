Над резиденцией Трампа перехватили самолет

23 июля 2018 07:34

Истребитель F-16 был поднят по тревоге в штате Нью-Джерси в США для перехвата легкомоторного самолета, который оказался в "бесполетной зоне" над резиденцией американского президента Дональда Трампа, сообщает WFMY,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителя Белого дома Линдси Уолтерс, инцидент произошел в 19.30 мск в районе резиденции Бедминстер, куда на Трамп уехал на выходные вместе со своей супругой Меланьей. Уолтерс отметила, что истребитель F-16 был использован для перехвата нарушителя в соответствии с обычной для таких случаев практикой.

Самолет приземлился в Питтстауне, после чего сотрудники правоохранительных органов допросили пилота, установив, что он не представляет угрозы.

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