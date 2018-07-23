Женщина накрасилась просроченной тушью и ослепла

В Австралии пожилая женщина потеряла зрение после того, как накрасила глаза тушью, которая была просрочена на 20 лет. Как стало известно, Ширли Поттер из города Аделаида нанесла на ресницы тушь перед выходом в свет со своими дочерьми, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На следующее утро муж сказал ей, что ее у нее красные и воспаленные глаза, а вскоре женщина почувствовала в обоих глазах сильное жжение, несмотря на то, что от рождения она ничего не видела и не чувствовала левым глазом.

В течение нескольких месяцев после неудачного макияжа она продолжала испытывать дискомфорт и, попав на прием к офтальмологу, узнала, что у нее - серьезная глазная инфекция, которая может, в том числе, появиться из-за использования просроченной косметики.

К тому моменту она практически ослепла, и, по прогнозам врачей, может полностью потерять зрение в ближайшие три года.

Специалисты напоминают, что срок годности косметики для глаз не превышает шести месяцев и зависит от типа продукта, его всегда указывают на упаковке.