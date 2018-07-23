В Испании 20 человек пострадали при запуске фейерверков - ФОТО
В испанской провинцию Астурия от взрыва пиротехники во время фестиваля Магдалены пострадали около 20 человек, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Как сообщается, взрыв в Кангас-дель-Нарсеа прогремел около полуночи. В результате были повреждены близстоящие здания, в частности, были выбиты стекла.
По данным властей, предварительно установлено, что причиной случившегося стала ошибка при запуске фейерверков. Из-за некорректной траектории одной из выпущенных ракет она упала в место, где хранилась остальная часть пиротехники. Это и вызвало мощный взрыв.
В результате около двадцати человек получили ранения, в основном травмы от стекла и ожоги глаз.
Как отмечается, после того, как стало известно о пострадавших участниках, празднование приостановили.
Местная полиция проводит расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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