Cамолет с главой МВФ на борту аварийно сел в Аргентине
23 июля 2018 08:00 214
Пассажирский лайнер авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, совершил в ночь на понедельник аварийную посадку в Аргентине из-за разгерметизации салона. Об этом сообщила аргентинская газета Clarin, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным ее источников, самолет следовал из Буэнос-Айреса, где глава МВФ принимала участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20, в США.
Через несколько минут после взлета сработали аварийные датчики. Командир воздушного судна посадил лайнер в аргентинском городе Эсейса в 30 км от Буэнос-Айреса.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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