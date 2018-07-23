Cамолет с главой МВФ на борту аварийно сел в Аргентине

Пассажирский лайнер авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, совершил в ночь на понедельник аварийную посадку в Аргентине из-за разгерметизации салона. Об этом сообщила аргентинская газета Clarin, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников, самолет следовал из Буэнос-Айреса, где глава МВФ принимала участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20, в США.

Через несколько минут после взлета сработали аварийные датчики. Командир воздушного судна посадил лайнер в аргентинском городе Эсейса в 30 км от Буэнос-Айреса.