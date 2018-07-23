В Торонто произошла стрельба

23 июля 2018 08:08

В Торонто в районе Гриктаун произошла стрельба, сообщает Toronto Sun,  передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что слышали от 15 до 20 выстрелов.

Отмечается, что по меньшей мере восемь человек были госпитализированы. Точное число пострадавших не известно.

На месте происшествия работают полиция, пожарные и медики. Подробностей инцидента и сведений о нападавшем в настоящий момент нет.

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