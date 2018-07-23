В Торонто произошла стрельба
23 июля 2018 08:08 181
В Торонто в районе Гриктаун произошла стрельба, сообщает Toronto Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что слышали от 15 до 20 выстрелов.
Отмечается, что по меньшей мере восемь человек были госпитализированы. Точное число пострадавших не известно.
На месте происшествия работают полиция, пожарные и медики. Подробностей инцидента и сведений о нападавшем в настоящий момент нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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