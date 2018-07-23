В Турции произошло сильное землетрясение
23 июля 2018 08:52 220
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом в понедельник сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Подземные толчки были зарегистрированы в 05:40 по местному времени. Глубина очага землетрясения составила 5 км.
Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:48 167
Трамп предостерег Роухани от угроз США
-
22 Июл. 15:31 10 067
-
22 Июл. 10:55 6 785
-
22 Июл. 12:25 4 286
-
22 Июл. 11:14 4 035
-
22 Июл. 14:50 4 020