В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла. Об этом в понедельник сообщают турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подземные толчки были зарегистрированы в 05:40 по местному времени. Глубина очага землетрясения составила 5 км.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.