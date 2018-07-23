В США в ДТП с участием двух автобусов пострадало 28 человек
23 июля 2018 10:18 138
В центре Питтсбурга американского штата Пенсильвания были госпитализированы 28 человек после столкновения двух автобусов, сообщают местные СМИ.
Автобусы перевозили обучающихся балету подростков. Один из них остановился, а другой не успел затормозить и врезался сзади, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Как отмечается, транспортные средства двигались на небольшой скорости. Потому тяжёлых травм у пострадавших нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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