В США в ДТП с участием двух автобусов пострадало 28 человек

В центре Питтсбурга американского штата Пенсильвания были госпитализированы 28 человек после столкновения двух автобусов, сообщают местные СМИ.

Автобусы перевозили обучающихся балету подростков. Один из них остановился, а другой не успел затормозить и врезался сзади, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Как отмечается, транспортные средства двигались на небольшой скорости. Потому тяжёлых травм у пострадавших нет.