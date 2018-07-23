Жара в Японии достигла рекордной отметки

Небывалая жара установилась в Японии, недалеко от Токио температура воздуха достигла рекордной точки в 41,1 градуса, сообщило главное метеорологическое управление страны.

Рекордная температура была зафиксирована в понедельник в городе Кумагая префектуры Сайтама. Власти предупредили жителей об опасности теплового удара, жертвами которого два дня назад стали по меньшей мере 11 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Прежде в Японии самая высокая температура достигла 41 градуса 12 августа 2013 года в районе Симанто префектуры Коти.

В Токио также необычно жарко, в некоторых районах температура превысила 40 градусов. Удовольствие от погоды испытывают сейчас, пожалуй, только цикады, стрекот которых звонко разносится с деревьев вдоль раскаленных улиц японской столицы.



