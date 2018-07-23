В Турции уничтожили 40 террористов
23 июля 2018 12:00 174
В рамках операций, проводимых против Рабочей партии Курдистана (РПК), на территории Турции на прошлой неделе были уничтожены 40 террористов. Об этом говорится в сообщении МВД Турции, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Операции проводились в восточных провинциях страны.
В ходе операций также было изъято свыше ста единиц огнестрельного оружия и ручных гранат.
Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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