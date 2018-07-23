В Париже усиливают меры защиты туристов от карманников

Париж активизирует свой план по обеспечению безопасности туристов, увеличивая число полицейских на пять тысяч, сообщает АТОР.

В этом году столица Франции испытывает огромный приток иностранных туристов, которого не было за последние пять лет, и, по мнению полицейских, наплыв сохранится до конца сентября. Чтобы обеспечить максимальную безопасность, в семи наиболее популярных туристических зонах французской столицы будут дежурить дополнительные наряды полиции, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Под особой охраной будут Лувр, Монмарт, Елисейские поля, район вокруг Трокадеро, Эйфелева башня, Опера, Шатле и Латинский квартал. В каждой из этих локаций ежедневно будет находиться не менее 15 патрулей.

Основная задача полицейских - защита туристов от мошенников, карманников и уличных грабителей. Как пояснил местным СМИ начальник полиции Парижа Мишель Делпух, 90% краж у туристов - это воровство сумок, поэтому полиция просит всех быть предельно внимательными и следить за своими вещами.

В 2017 году в период действия аналогичного туристического плана по безопасности были арестованы 1887 уличных торговцев, а количество грабежей туристов снизилось на 30%, также на 7% меньше стало и карманных краж.

Среди советов, которые полицейские дают иностранным туристам в Париже, - держать деньги и кошельки в передних карманах брюк, следить за тем, чтобы сумка была застегнута, а также не оставлять сумки на спинке стула или что-нибудь ценное в карманах одежды в ресторанах и барах.