Аномальная жара в Бельгии

Королевский институт метеорологии предупредил в понедельник жителей Бельгии о наступлении в ближайшие дни сильной жары, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Экстренное предупреждение в Twitter института появилось в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются на территории королевства в период с 24 по 26 июля. В эти дни температура будет колебаться от 31 до 34 градусов по Цельсию.

По этой причине синоптики рекомендуют населению пить как можно больше воды, носить одежду из легких тканей и не появляться на солнце с 11 до 17 часов.