В ряде районов Тбилиси затопило жилые дома и дворы

В результате сильных дождей в Кахетии, Гори и Гардабани затопило жилые дома и дворы. По информации Службы управления чрезвычайными ситуациями, в Кахетии затопило четыре села Сигнахского и Лагодехского районов, передает Day.Az со ссылкой на Грузия-Online.

В Службу управления чрезвычайными ситуациями из Кахетии всего поступило 6 сообщений. Работы по откачке воды из затопленных жилых домов завершены.



Из Гори в Службу управления чрезвычайными ситуациями из Кахетии всего поступило 18 сообщений о затоплении жилых домов и дворов. Спасатели эвакуировали и перевезли в безопасное место 3 семьи. В Гори ведутся работы по откачке воды из подвалов жилых домов. В селе Крцаниси Гардабанского района также затопило жилые дома и дворы. Всего в Службу управления чрезвычайными ситуациями поступило 4 сообщения. Спасатели эвакуировали 15 человек.



В селе Крцаниси работы по откачке воды из жилых домов возобновились сегодня утром. В результате стихии ни в одном городе пострадавших нет. Служба управления чрезвычайными ситуациями работает в особом режиме.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook