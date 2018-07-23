Глава внешнеполитического ведомства Великобритании посетит Китай 30 июля

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант посетит Китай 30 июля, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"По приглашению члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Китая Ван И глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант 30 июля посетит с визитом Китай, где будет сопредседателем 9-го стратегического диалога КНР и Великобритании", - заявил дипломат.

По словам дипломата, "в Китае у Ханта запланированы встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и членом Политбюро ЦК КПК, секретарем руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи".

"Главы внешнеполитических ведомств Китая и Великобритании Ван И и Джереми Хант совместно проведут 9-й раунд стратегического диалога двух стран, в ходе которого обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также по острым международным проблемам", - добавил Гэн Шуан.

Гэн Шуан отметил, что развитие двусторонних отношений происходит поступательно, а тот факт, что Хант посетит КНР вскоре после назначения на пост главы внешнеполитического ведомства, демонстрирует важность, которую Лондон придает отношениям с Пекином.

"Китай намерен придавать такую же значимость сотрудничеству с Великобританией в различных сферах, мы надеемся, что визит господина Ханта будет благоприятным для углубления взаимного политического доверия", - сказал представитель ведомства.



