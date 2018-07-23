В Барселоне в результате стрельбы погиб человек
23 июля 2018 12:20 115
Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в Барселоне.
Об этом сообщила в понедельник каталонская полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По информации стражей порядка, инцидент произошел примерно в 2:30 по местному времени (3:30 мск). По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями в автомобиле. Один из них скончался на месте, другой был доставлен в больницу. Ведется расследование произошедшего.
Как сообщила радиостанция Cadena Ser, два человека на машине с германским номерными знаками были обстреляны неизвестными, ехавшими на мотоцикле.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:31 188
Землю накроет магнитная буря
-
22 Июл. 15:31 12 878
-
22 Июл. 14:50 5 409
-
22 Июл. 18:00 4 591
-
05:32 4 260
-
22 Июл. 21:32 3 900