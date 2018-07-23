В Барселоне в результате стрельбы погиб человек

Один человек погиб, еще один пострадал в результате стрельбы в Барселоне.

Об этом сообщила в понедельник каталонская полиция, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации стражей порядка, инцидент произошел примерно в 2:30 по местному времени (3:30 мск). По прибытии на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух мужчин с огнестрельными ранениями в автомобиле. Один из них скончался на месте, другой был доставлен в больницу. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщила радиостанция Cadena Ser, два человека на машине с германским номерными знаками были обстреляны неизвестными, ехавшими на мотоцикле.