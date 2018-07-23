20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну - ВИДЕО
23 июля 2018 13:31 294
В австрийской коммуне Зёльден на жилой дом обрушился валун весом около 20 тонн. Камень откололся от горы на высоте 200 метров, скатился по склону и врезался в здание, разрушив забор, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. По сообщениям, никто из жителей коммуны не пострадал.
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