В Германии неизвестные подожгли бездомных

Неизвестные подожгли двух бездомных мужчин близ станции городской электрически в Берлине и скрылись с места преступления, пострадавшие получили серьезные ожоги, сообщил таблоид Bild со ссылкой на местную полицию. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Инцидент произошел поздним вечером в воскресенье близ станции Шёневайде в берлинском районе Трептов-Кёпеник. Преступники облили двух бездомных мужчин 47 и 62 лет и их вещи горючей жидкостью и подожгли. Нападение заметили из расположенной напротив закусочной, очевидец вызвал пожарных. На помощь поспешили посетители другой закусочной, они взяли огнетушитель и потушили пламя.

Пострадавшим была оказана экстренная помощь на месте, после чего их доставили в больницу. Мотив нападавших неизвестен, к работе приступила комиссия по расследованию дел об убийстве.

Как отмечает издание, это не первый инцидент подобного рода в Берлине и других немецких городах. В 2016 году в рождественскую ночь преступники подожгли бездомного, который спал в метро Берлина, его удалось спасти. Тогда нападавшими оказалась группа из шести молодых беженцев из Сирии и Ливии. В 2017 году на судебном заседании один из членов группы признался, что был главным исполнителем преступления. Его приговорили к двум годам и девяти месяцам тюрьмы, еще трое несовершеннолетних преступников получили восемь месяцев условно каждый.