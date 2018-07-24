Белорусский город атаковали бабочки - ВИДЕО

24 июля 2018 09:53

Белорусский город Витебск атаковали ночные бабочки-поденки. Местные жители сняли видео, как улицы атаковали полчища мотыльков.

Как сообщает издание "Sputnik Беларусь", такое явление жители города наблюдают каждый год, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, однако в этом году оно случилось раньше обычного. Целые рои мотыльков вылетали и устремлялись к фонарям.

Нажмите на видео для просмотра:
Нашествие ночных бабочек в Беларуси: появилось впечатляющее видео

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