В Турции вспыхнул сильный пожар на фабрике
23 июля 2018 17:12 195
В провинции Анталья на юго-западе Турции начался пожар на одной из фабрик по производству пластиковых изделий, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время ведутся работы по тушению пожара. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. О причине пожара не сообщается.
На место происшествия прибыли отряды спасателей.
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