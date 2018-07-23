В Турции вспыхнул сильный пожар на фабрике

23 июля 2018 17:12

В провинции Анталья на юго-западе Турции начался пожар на одной из фабрик по производству пластиковых изделий, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время ведутся работы по тушению пожара. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. О причине пожара не сообщается.

На место происшествия прибыли отряды спасателей.

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