В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23.07.2018
17:50
В одном из самых популярных туристических мест Израиля - на молитвенной площадке у Стены Плача - древний каменный блок обрушился на женскую сторону молитвенной зоны, которую посещают жительницы страны, туристки и паломницы. Об этом сообщает Newsru.co.il, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Камень упал рядом с молящимися женщинами, никто из них не пострадал. Прибывшие к Стене Плача сотрудники израильского Управления древности оцепили место падения каменного блока и занимаются оценкой причиненного ущерба.
Стена Плача (английское название - Western Wall ("Западная Стена"), на иврите - Ха-Котель ха-Маарави) - часть древней опорной стены длиной 485 метров вокруг западного склона Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Фрагмент стены уцелел после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году нашей эры. Величайшая святыня иудаизма вне самой Храмовой горы (гора в настоящее время находится под контролем палестинцев).
Стена Плача - символ веры многих поколений евреев в возрождение Храма, место паломничества и молитв. Самый ранний источник, связывающий евреев со Стеной, датируется IV веком нашей эры. Молитвенные площадки для мужчин и женщин разделены. У верующих существует обычай оставлять в щелях между каменными блоками записки с просьбами и молитвами.
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