Во Франции разбился легкомоторный самолет, есть погибший

23 июля 2018 19:50

Легкий самолет типа Cessna разбился во французском регионе Новая Аквитания в понедельник, пилот погиб, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

Инцидент произошел в департаменте Дордонь в первой половине дня. Самолет упал неподалеку от местного авиаклуба. По информации французских СМИ, пилот вел машину на посадку, передает Day.Az.

Мужчина, управлявший Cessna, погиб сразу.

Крушение самолета привело к возгоранию в лесном массиве. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. На его тушение прибыли пожарные.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az