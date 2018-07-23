Близ Афин вспыхнул сильный лесной пожар

Сильный пожар вспыхнул в понедельник к востоку от Афин, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Greek Reporter.

Очаг возгорания находится, предположительно, в сосновом лесу на труднодоступном склоне горы, неподалеку от курортного городка Кинета (Kineta), расположенного примерно в 50 километрах к востоку от греческой столицы, передает Day.Az.

По данным газеты, в тушении пожара задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета. Сообщается, что сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Кроме того, в результате пожара столицу окутал густой смог.

По данным пожарных служб, жилые районы на данный момент вне риска.