Близ Афин вспыхнул сильный лесной пожар

23 июля 2018 20:20

Сильный пожар вспыхнул в понедельник к востоку от Афин, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Greek Reporter.

Очаг возгорания находится, предположительно, в сосновом лесу на труднодоступном склоне горы, неподалеку от курортного городка Кинета (Kineta), расположенного примерно в 50 километрах к востоку от греческой столицы, передает Day.Az.

По данным газеты, в тушении пожара задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета. Сообщается, что сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Кроме того, в результате пожара столицу окутал густой смог.

По данным пожарных служб, жилые районы на данный момент вне риска.

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