Близ Афин вспыхнул сильный лесной пожар
23 июля 2018 20:20 154
Сильный пожар вспыхнул в понедельник к востоку от Афин, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Greek Reporter.
Очаг возгорания находится, предположительно, в сосновом лесу на труднодоступном склоне горы, неподалеку от курортного городка Кинета (Kineta), расположенного примерно в 50 километрах к востоку от греческой столицы, передает Day.Az.
По данным газеты, в тушении пожара задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета. Сообщается, что сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Кроме того, в результате пожара столицу окутал густой смог.
По данным пожарных служб, жилые районы на данный момент вне риска.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!