Салах поддержал одноклубника Кариуса

Крайний полузащитник сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах поддержал одноклубника Лориса Кариуса, сообщает Sport24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вратарь "Ливерпуля" подвергается критике и оскорблениям со стороны фанатов за свои частые ошибки.

"Будь сильным, Кариус. Такое случалось с лучшими игроками. Игнорируй тех, кто тебя ненавидит", - написал Салах в своем твиттере.

Кариус допустил две грубые ошибки в финале Лиги чемпионов, из-за чего "красные" уступили мадридскому "Реалу". С новой силой критика началась после ошибки немца в матче Международного кубка чемпионов, в котором "Ливерпуль" проиграл дортмундской "Боруссии".