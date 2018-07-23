25-летний аргентинский вратарь погиб в уличной драке - ВИДЕО

25-летний аргентинский вратарь клуба "Альмагро" Факундо Эспиндола погиб в уличной драке, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Infobae, Эспиндола получил ударом ножом в результате конфликта на улице. По предварительным данным, футболист с друзьями стоял ночью возле боулинга. Из проезжавшей мимо машины в адрес компании Эспиндолы донеслись оскорбления. Конфликт перерос в драку, в ходе которой Эспиндола получил удар ножом в грудь.

По подозрению в убийстве арестован другой футболист - Науэль Овьедо из клуба "Сан-Тельмо", выступающего в третьем дивизионе. В полиции его считают инициатором нападения и возможным убийцей Эспиндолы.

Полиция обнаружила орудие убийства - 30-сантиметровый нож.

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