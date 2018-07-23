Американцы иранского происхождения обеспокоились угрозами Трампа

Американцы иранского происхождения обеспокоены угрозами президента Дональда Трампа в адрес Тегерана, заявил представитель общественной организации Национальный ирано-американский совет Джамаль Абди, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Община американцев иранского происхождения была глубоко возмущена угрозами войны, которые Трамп высказал накануне. Когда Дональд Трамп угрожает Ирану последствиями, с которыми сталкивались лишь немногие в истории, американцы иранского происхождения боятся, что этот неуравновешенный президент выполнит свои угрозы и станет бомбить их семьи и друзей (в Иране)", - говорится в заявлении Абди, разосланном в СМИ.

"Уже давно пришло время, чтобы избранные политики вступили в дело и не позволили Трампу начать катастрофическую войну по своему выбору на основе безумных твитов и глупых советов от чиновников, которые добивались бомбежек Ирана десятилетиями. Иранцы в Америке не подпишутся под призывами Трампа к войне и будут сопротивляться как никогда, чтобы сдержать нынешнего президента", - заверил Абди.

В США проживает по разным подсчетам от 500 тысяч до 1 миллиона выходцев из Ирана, это крупнейшая иранская диаспора в мире. Большинство из проживающих в США иранцев настроены против нынешних властей страны, при этом не поддерживают идею военных действий против Ирана.