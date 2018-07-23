Медицинские тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»

Результаты медицинского обследования португальского форварда Криштиану Роналду шокировали врачей туринского "Ювентуса", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению врачей, физическое состояние Роналду можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.

В организме Роналду 7% жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10-11%. Кроме того, португалец ровно наполовину покрыт мышцами при нормальном показателе в 46%. На чемпионате мира 33-летний футболист пробежал почти 34 километра.