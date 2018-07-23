ОАЭ объявили трехмесячную амнистию для нарушителей визового режима

ОАЭ объявили трёхмесячную амнистию для нарушителей визового режима, сообщает эмиратское информационное агентство WAM, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По заявлению представителя Федерального агентства ОАЭ по вопросам удостоверения личности и гражданства, амнистия продлится с 1 августа по 31 октября. Нарушители визового режима смогут восстановить свой легальный статус без уплаты штрафов или беспрепятственно покинуть страну.

Кроме того, большинство нарушителей не будут внесены в черный список и смогут беспрепятственно приехать в ОАЭ по новой въездной визе. Исключение составляют лица, нелегально въехавшие в страну, для которых будет введен двухлетний запрет на посещение страны.

В последний раз подобная визовая амнистия объявлялась в ОАЭ в 2013 году сроком на два месяца, и ей воспользовалось 62 тысячи нелегальных резидентов.