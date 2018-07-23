Список наркотиков хотят дополнить выявленными в Европе веществами

Перечень наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, которые подлежат контролю в РФ, предлагается дополнить выявленными в ряде стран Европы новыми психоактивными веществами, следует из текста пояснительной записки к проекту постановления правительства России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Проектом предлагается внести в соответствующие разделы списков I и II перечня новые психоактивные вещества, появление которых, по данным Европейского центра наркотиков и наркомании, зафиксировано в ряде европейских стран (Греция, Люксембург, Испания, Словения, Польша, Франция, Чехия, Австрия, Великобритания, Португалия)", - говорится в тексте пояснительной записки.

В тексте отмечается, что в настоящее время в мире остается чрезвычайно сложной обстановка, связанная с высокими темпами и значительными масштабами распространения новых психоактивных веществ, которые находятся вне зоны международного и национального контроля.

"В связи с этим одним из наиболее перспективных направлений оперативного реагирования на появление на территории РФ неподконтрольных новых психоактивных веществ является работа "на опережение" - на своевременное выявление на европейском наркорынке "новинок" психостимуляторов и быстрое установление за ними мер государственного контроля на территории нашей страны", - подчеркивается в пояснительной записке.

Кроме того, для унификации и построения единого подхода по контролю за наркотиками и психотропными веществами на территории стран-членов СНГ в России предлагается установить аналогичные с Арменией, Узбекистаном, Молдавией и Белоруссией меры госконтроля за синтетическими каннабиноидами JWH-133 и HU-308, а также триптаминами (ибогаин и гармин).

В тексте пояснительной записке отмечается, что новое психоактивное вещество гармин неоднократно изымалось правоохранителями на территории РФ (Москва, Башкортостан, Курганская и Оренбургская области). Также отмечается, что вещества, за которыми предлагается установить контроль, не используются в промышленности, хозяйственной деятельности, а также научных, учебных и медицинских целях.

При этом, как следует из текста, большая часть из этих веществ может быть заказана на различных интернет-ресурсах и доставлена в Россию по почте.