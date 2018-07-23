ООН: беженцы должны возвращаться в Сирию добровольно
ООН выступает за добровольное возвращение сирийских беженцев на родину в условиях безопасности. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге в штаб-квартире ООН официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, какую роль могла бы сыграть ООН при обсуждении Россией и США проблемы возвращения сирийских беженцев на родину, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Ничего не могу сказать вам относительно переговоров, - отметил Дюжаррик. - Однако ООН принципиально выступает за то, чтобы беженцы возвращались к местам своего проживания добровольно, с достоинством и в условиях безопасности. Нельзя никого заставлять возвращаться".
Проблема сирийских беженцев обсуждалась на состоявшейся 16 июля в Хельсинки встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил в пятницу на встрече с журналистами в штаб-квартире ООН госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, речь шла о том, как сделать так, чтобы беженцы могли вернуться в свои дома.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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