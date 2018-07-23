В России назвали стоимость проведения боя Гассиев – Усик
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о расходах организации на проведения финала Всемирной боксерской Суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. Бой состоялся 21 июля в Москве. Усик победил Гассиева единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"На проведение жеребьевки, вечера бокса 21 июля и празднования Дня бокса на Манежной площади мы потратили около 13 миллионов долларов, все эти средства были привлеченными. У нас было очень много партнеров", - рассказал Кремлев.
При этом, он добавил, что треть всех билетов пришлось раздавать бесплатно, но Кремлев утверждает, что у них не было идеи заработать на поединке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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