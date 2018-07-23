В каирском зоопарке перекрасили домашних ослов в зебр - ФОТО

Владельцы одного из зоопарков в Каире для привлечения посетителей выдавали домашних ослов за зебр, нарисовав на них краской черные полосы, сообщает телеканал Extra news, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подлог заметил египетский десятиклассник, Мухаммед Сархан, приехавший в столицу из провинции на экскурсию. Во время посещения Международного парка, расположенного в каирском районе Наср-сити, он обратил внимание на стоявших за небольшим деревянным забором двух зебр. На глаза одной из них стекала черная краска. Приглядевшись, юноша, заметил, что черные полосы растекаются и в области морды парнокопытного, а также его туловища. Стоящая в Египте в последние несколько дней жара на глазах изумленного школьника неумолимо превращала экзотическое животное в обыкновенного для египетских улиц домашнего осла.

Юноша тут же выложил сделанные им фото "зебр" в социальные сети, получив много "лайков" и комментариев.

​Ослов в зебрах по фото уже признали ветеринары и другие специалисты. Новость о псевдозебрах за короткое время стала одной из самых обсуждаемых в арабских СМИ.

Вместе с тем сам директор зоопарка пока что продолжает утверждать, что находящиеся у него в вольере зебры - настоящие.