Стало известно, конда пройдет бой между Федором Емельяненко и Сонненом
23 июля 2018 23:51 142
Полуфинальный бой Гран-при Bellator в тяжелом весе между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Чейлом Сонненом и россиянином Федором Емельяненко пройдет 13 октября в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба организации. передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В четвертьфинале Гран-при Bellator в апреле Емельяненко нокаутировал американца Фрэнка Мира на 48-й секунде первого раунда. Соннен решением судей одержал победу над Куинтоном Джексоном.
Емельяненко 41 год, за карьеру он провел 43 боя, победив в 37 из них (28 - досрочно), проиграв в пяти, еще один поединок был признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Соннена 30 побед и 15 поражений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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