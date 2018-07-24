В Трабзоне экстренно приземлился самолет из Тбилиси

24 июля 2018 07:05

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс Тбилиси-Стамбул, экстренно приземлился в Трабзоне, сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на пассажира, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, самолет незапланированно приземлился через несколько минут после взлета из-за столкновения с птицей.

В МИД Грузии подтвердили журналистам информацию об инциденте и отметили, что на месте прибыли представители консульства для изучения ситуации. По данным ведомства, все пассажиры находятся в безопасности.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az