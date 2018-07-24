СМИ рассказали об изменениях в продолжении «Игры престолов»

24 июля 2018 07:07

В продолжении сериала "Игра престолов" зрители не увидят знакомых персонажей. Об этом пишет газета Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, в продолжении сериала речь пойдет о событиях, которые происходили за тысячу лет до событий уже вышедших частей. В основу сценария будут положены две книги "Песни Льда и Пламени" Джорджа Мартина, еще не опубликованные.

Ранее актриса, сыгравшая старшую из наследниц королевской фамилии Старк Сансу, пообещала, что последний сезон будет еще более жестоким, чем предыдущие.

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